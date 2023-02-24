Новий пакет військової допомоги включає боєприпаси до HIMARS

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 2 млрд доларів. До нього увійшли боєприпаси до ракетних систем HIMARS, безпілотники та додаткові артилерійські боєприпаси.

Як повідомили 24 лютого у міноборони США, нова військова допомога має посилити протиповітряну оборону України.

Новий пакет допомоги включає:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;

БПЛА Switchblade 600;

БЛА Altius-600;

БПЛА Jump 20;

засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;

засоби розмінування;

обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;

фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

Цей пакет допомоги нададуть у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), що закуповується або замовляється у промисловості.

Нагадаємо, що під час візиту в Україну 20 лютого президент США Джозеф Байден оголосив про надання Україні військової допомоги на 450 млн доларів.