США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 2 млрд доларів
До нового пакету допомоги ввійшли боєприпаси та безпілотники
Світ — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Новий пакет військової допомоги включає боєприпаси до HIMARS
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 2 млрд доларів. До нього увійшли боєприпаси до ракетних систем HIMARS, безпілотники та додаткові артилерійські боєприпаси.
Як повідомили 24 лютого у міноборони США, нова військова допомога має посилити протиповітряну оборону України.
Новий пакет допомоги включає:
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
- БПЛА Switchblade 600;
- БЛА Altius-600;
- БПЛА Jump 20;
- засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
- засоби розмінування;
- обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.
Цей пакет допомоги нададуть у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), що закуповується або замовляється у промисловості.
Нагадаємо, що під час візиту в Україну 20 лютого президент США Джозеф Байден оголосив про надання Україні військової допомоги на 450 млн доларів.
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