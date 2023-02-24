Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США виділили Україні додаткову фінансову допомогу

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні ще майже 10 мільярдів доларів допомоги, включно з бюджетною підтримкою уряду та допомогою українцям, які постраждали від наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це 24 лютого повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Цього тижня завдяки двопартійній підтримці Конгресу Сполучені Штати почали виділяти 9,9 мільярда доларів додаткової бюджетної підтримки уряду України», – йдеться в заяві Блінкена.

Держсекретар наголосив, що фінансування є «вирішальним для України, коли вона захищає себе від Росії, та гарантує, що український уряд зможе продовжувати задовольняти критичні потреби своїх громадян, включно з охороною здоров’я, освітою та службою екстреної допомоги».

Блінкен також зазначив, що постійна допомога з боку США «допомогла згуртувати» в наданні економічної підтримки Києву інші країни, включно з Канадою, Японією, Великою Британією та державами Європейського союзу.

Зауважимо, що 24 лютого США також оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на 2 млрд доларів.