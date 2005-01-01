США позбавлять Україну низки торговельних преференцій

США обурені тим, що Україна не досягла прогресу з інтелектуальною власністю

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинить дію низки переваг для України, які функціонують за Генеральною системою преференцій. Про це йдеться в заяві Офісу торгового представника США - відомства, відповідального за розробку рекомендацій щодо торгової політики, повідомляє DW.

Як зазначається, виключення Києва з переліку учасників програми відбудеться за чотири місяці, якщо українська влада не покращить захист прав власності. Тимчасове зупинення преференцій для України «викликане її неспроможністю гарантувати належний та ефективний захист прав інтелектуальної власності попри роки заохочення та підтримки з боку уряду США». На думку відомства, у Києва є всі шанси виправити ситуацію, зокрема щодо «регулювання ліцензійних платежів на користь правовласників».

Відзначимо, що за Генеральною системою преференцій, яка діє переважно для бідних країн, а також для країн, що розвиваються, товари з них не обкладаються митом. Ця перевага діє для близько 3500 товарів з України, уточнюється на сайті відомства. У 2014 році Україна була 79-ю за обсягами експорту до США, товарообіг між країнами тоді становив загалом $2,2 млрд.

Нагадаємо, сьогодні ABC News з посиланням на численні джерела у Держдепі США повідомив, що скоро Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет уряду України.