США презентували новітній бомбардувальник-невидимку, здатний нести ядерну зброю
B-21 Raider став першим бомбардувальником, розробленим у США за останні 30 років
До теми
Міністерство оборони США презентувало новітній бомбардувальник-невидимку B-21 Raider, здатний нести ядерну зброю, повідомила агенція Associated Press.
Це перший американський бомбардувальник, розроблений за останні 30 років. Майже кожен аспект програми його створення засекречено.
Публіці літак показали в місті Палмдейлі біля Лос-Анджелеса на заводі ВПС США, коли його частково відбуксирували з ангара, аби убезпечити силові установки й датчики від супутникового спостереження.
«Це не просто ще один літак. Це втілення рішучості Америки захищати республіку, яку ми всі любимо», – сказав на церемонії міністр оборони Ллойд Остін.
Він додав, що невдовзі літак піднімуть в небо на випробування, і він буде запущений у виробництво.
У Повітряних силах США наголосили, що B-21 становитиме основу їхньої майбутньої бомбардувальної авіації, яка складатиметься з літаків B-21 та B-52.
B-21 Raider покрито новітніми матеріалами, які ускладнюють його виявлення навіть за допомогою найпередовіших систем протиповітряної оборони. Він здатний обманювати радари противника й маскуватися під інший об'єкт.
Нині у виробництві перебувають шість таких бомбардувальників, а загалом планується побудувати 100 літаків, які можуть нести і звичайні авіабомби, і ядерну зброю. Також бомбардувальник може використовуватися як з екіпажем, так і без.