Міністерство оборони США презентувало новітній бомбардувальник B-21 Raider

Міністерство оборони США презентувало новітній бомбардувальник-невидимку B-21 Raider, здатний нести ядерну зброю, повідомила агенція Associated Press.

Це перший американський бомбардувальник, розроблений за останні 30 років. Майже кожен аспект програми його створення засекречено.

Публіці літак показали в місті Палмдейлі біля Лос-Анджелеса на заводі ВПС США, коли його частково відбуксирували з ангара, аби убезпечити силові установки й датчики від супутникового спостереження.

«Це не просто ще один літак. Це втілення рішучості Америки захищати республіку, яку ми всі любимо», – сказав на церемонії міністр оборони Ллойд Остін.

Він додав, що невдовзі літак піднімуть в небо на випробування, і він буде запущений у виробництво.

У Повітряних силах США наголосили, що B-21 становитиме основу їхньої майбутньої бомбардувальної авіації, яка складатиметься з літаків B-21 та B-52.

Unveiled today, the B-21 Raider will be a dual-capable, penetrating-strike stealth bomber capable of delivering both conventional and nuclear munitions. The B-21 will form the backbone of the future Air Force bomber force consisting of B-21s and B-52s.(U.S. Air Force photo) pic.twitter.com/X6KSU7sy6U — U.S. Air Force (@usairforce) December 3, 2022

B-21 Raider покрито новітніми матеріалами, які ускладнюють його виявлення навіть за допомогою найпередовіших систем протиповітряної оборони. Він здатний обманювати радари противника й маскуватися під інший об'єкт.

Нині у виробництві перебувають шість таких бомбардувальників, а загалом планується побудувати 100 літаків, які можуть нести і звичайні авіабомби, і ядерну зброю. Також бомбардувальник може використовуватися як з екіпажем, так і без.