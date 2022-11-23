Змінний пакет з ракетами GMRLS від РСЗВ HIMARS військових України

Міністерство оборони США уточнило, що до нового пакету військової допомоги для України на 400 млн доларів увійшли додаткові боєприпаси для систем NASAMS та ракетно-артилерійських систем HIMARS. Про це повідомили на сайті відомства.

«З огляду на невпинні та жорстокі ракетні та безпілотні атаки Росії на українську критично важливу енергетичну інфраструктуру, додатковий потенціал протиповітряної оборони залишається невідкладним пріоритетом. Додаткові боєприпаси для NASAMS і великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти цим нагальним загрозам», – повідомили у Пентагоні.

Пакет допомоги, серед іншого, передбачає:

додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

150 кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії БПЛА;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

200 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

150 броньованих машин HMMWV;

понад 100 легких тактичних автомобілів;

понад 20 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

понад 200 генераторів;

запчастини до 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Загалом Сполучені Штати з 2014 року виділили понад 21,8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні та понад 19 млрд доларів з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.

Як інформував ZAXID.NET, президент США Джозеф Байден доручив Держдепу спрямувати 400 млн доларів США на військову допомогу Україні.