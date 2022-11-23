Байден доручив терміново виділити Україні військову допомогу

Президент США Джозеф Байден доручив Держдепу спрямувати 400 млн доларів США на військову допомогу Україні. Про це йдеться у меморандумі, що з'явився на офіційному сайті Білого дому.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на закупівлю «предметів оборонного призначення та послуг Міністерства оборони», а також на підготовку українських військовослужбовців.

«Згідно із повноваженнями, наданими мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включно з розділом 621 Закону про іноземну допомогу 1961 року, цим я делегую Державному секретарю повноваження... керувати вилученням до 400 млн доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні», – йдеться в підписаному документі.

Додаткові кошти включатимуть озброєння, боєприпаси та засоби ППО з американських запасів. Решту деталей Білий дім обіцяє уточнити згодом.

За інформацією Пентагону, новий пакет включатиме боєприпаси до різних систем, транспортні засоби, запчастини та інше.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки виділили Україні 4,5 млрд доларів як підтримку бюджету. Кошти передадуть найближчими тижнями.