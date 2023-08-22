Пуск ракети з американського гелікоптера Apache

Державний департамент США погодив продаж Польщі гелікоптерів AH-64E Apache та ракет для них приблизно на 12 млрд доларів. Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони США.

Повідомляється, що уряд Польщі надіслав запит на 96 ударних вертольотів Apache та пов'язане з ними обладнання, зокрема 1844 ракети Hellfire і 508 ракет Stinger.

Головними підрядниками з постачання гелікоптерів є компанії Boeing і Lockheed Martin.

Зазначається, що продана техніка і зброя покращить здатність Польщі протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, допоможе стримувати противників та брати участь в операціях НАТО.

AH-64 Apache – американський основний ударний вертоліт, що перебуває на озброєнні армії США із середини 1980-х років.

AH-64 Apache створювався у 70-х, як супер-мобільний протитанковий засіб, який має знищувати бронетехніку поза зоною ураження противника. За час свого існування Apache пройшов декілька хвиль модернізацій, кожна з яких лише збільшувала вогневі можливості та ефективність цього вертольоту.

Найбільш відома версія Apache – AH-64D Longbow, який відрізняється радіолокаційною станцією керування вогнем. Вона здатна відслідковувати на фоні землі 128 цілей та дозволяє одночасно атакувати до 16.