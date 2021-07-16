Стаття президента Володимира Путіна про нібито «єдність росіян та українців» – це історична вигадка, яка ображає народ України. Про це заявив в.о. повіреного у справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган.

«Я прочитав статтю президента Путіна, на яку посилається шановний представник України. Вона – як історична вигадка є вкрай образливою для українського народу», – заявив американський дипломат під час чергового засідання постійної ради ОБСЄ. ​

Донеган підтримав постійного представника України при міжнародних делегаціях у Відні Євгенія Цимбалюка, який звернув увагу країн-учасниць засідання на статтю Путіна «з фейковими наративами про Україну».

Український дипломат зауважив, що путінська концепція суверенітету є «досить цікавою», адже у своїй статті президент РФ вказує, що справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією.

Нагадаємо, президент РФ Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами про «єдність росіян та українців». Вона містить майже 40 тисяч символів. Стаття починається з того, що Путін пригадує сказані нещодавно слова про те, що «українці та росіяни – один народ, одне ціле».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував статтю Путіна. Він іронічно позаздрив, що у Путіна вистачає часу на такий обсяг роботи та запевнив. що готовий надати нові матеріали для наступних робіт.