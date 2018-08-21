США розширили санкції проти РФ через кібератаки

США розширили санкції проти Росії

Сполучені Штати у вівторок, 21 серпня, ввели санкції проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердіяльності.

У повідомленні на своєму сайті Мінфін США заявив, що накладає санкції на базовану у Санкт-Петербурзі фірму «Вела-Марин» та розташовану у Словаччині Lacno S.R.O, а також на двох осіб, пов'язаних з компанією Divetechnoservices, на яку обмеження були введені раніше.

Їх внесли до переліку, передбаченого наказом 13694 «Блокування власності окремих осіб, причетних до істотної зловмисної кіберактивності». Як зазначається, особи і компанії, проти яких запроваджуються санкції, надавали підтримку російській ФСБ.

Крім того, Вашингтон вніс до списку санкцій щодо КНДР шість російських суден і дві компанії.

Нагадаємо, що в червні Міністерство фінансів США ввело санкції проти трьох громадян Росії і п'яти компаній, в тому числі Дайвтехносервіс. За даними США, з 2007 року Дайвтехносервіс постачав різне підводне обладнання російським відомствам, в тому числі ФСБ.

Як інформував ZAXID.NET, 8 серпня Держдеп США ухвалив рішення про нові санкції проти Росії через справу Скрипалів. Повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа накладе санкції на Росію у зв'язку з тим, що уряд РФ використовував хімічну зброю проти екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії Скрипаль, які проживають у Великій Британії.