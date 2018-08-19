США підготували санкції проти проекту «Північний потік -2»

ЕкономікаЮрій Братюк, сьогодні, 08:2012982

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Державний департамент США спільно з Білим домом розробив проект санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2». і готовий ввести його найближчим часом.

За повідомленням «Громадського», санкції зачеплять компанії, які займаються будівництвом газопроводу. У разі потреби США можуть запровадити їх у двотижневий термін. Зазначимо, що розробкою законопроекту із санкціями працюють Білий дім, Держдеп, Міністерство торгівлі США та енергетичні департаменти.

Нагадаємо, що «Північний потік-2», - це проект російського газопроводу в обхід України який дозволить створити абсолютну монополію «Газпрому» на європейському газовому ринку.

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