Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти Covid-19 виробництва компанії Pfizer. Про це повідомляє The New York Times.

«FDA авторизувало вакцину від Covid-19 виробництва компанії Pfizer», – зазначає видання із посиланням на джерела, обізнані з рішенням регулятора.

Це рішення оприлюднено на наступний день після того, як Консультативна рада FDA більшістю голосів рекомендувала вакцину для щеплення людей старше 16 років.

Очікується, що вакцинація американців препаратом від Pfizer розпочнеться вже найближчими днями. Насамперед щеплення будуть проводити медичним працівникам, а також мешканцям будинків тривалого догляду.

Нагадаємо, що таке ж рішення нещодавно схвалила і Канада. 15 грудня, в Оттаві та Торонто два медзаклади розпочуть робити своїм працівникам щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech.