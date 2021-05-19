Модельний ряд автомобільної техніки марки «КрАЗ» включає 25 базових моделей і більше 150 модифікацій

Українська компанія «АвтоКрАЗ» отримала трирічний контракт на поставку армії США КрАЗ 4×4 для важких транспортних засобів та запчастини до них. У замовлення входять транспортні засоби для перевезення особового складу, бортові вантажівки, автоцистерни для води та пального, пише ArmyRecognition.

Незважаючи на те, що ніяких деталей про порядок закупівлі немає, видання припускає, що цей контракт вказує на наміри США підтримувати Україну в протистоянні сепаратистам, яких підтримує Росія.

Вочевидь придбані машини не будуть використовуватися самою американською армією, але будуть надані союзникам, наприклад для миротворчих операцій Організації Об’єднаних Націй.

Кременчуцький автомобільний завод (ПрАТ «АвтоКрАЗ») – українське підприємство з виробництва вантажних автомобілів, що розташоване у місті Кременчук Полтавської області. Початок виробництва вантажних автомобілів на підприємстві розпочався у 1958 році. З того часу колективом підприємства виготовлено понад 800 тис. вантажних автомобілів.

Модельний ряд автомобільної техніки марки «КрАЗ» включає 25 базових моделей і більше 150 модифікацій вантажівок з різними колісними формулами.

Зараз підприємство перебуває у власності фінансової групи «Фінанси та кредит», бенефіціарами якої є Костянтин Жеваго і Олексій Кучеренко.