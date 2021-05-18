Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 14 травня про збільшення видатків на нацбезпеку та оборони України в обсязі не менш як 5% ВВП. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента у вівторок, 18 травня.

В документі йдеться, що Кабінет міністрів повинен передбачити у бюджетній декларації на 2022-2024 роки видатки на забезпечення нацбезпеки і оборони України в обсязі не менше 5% від запланованого обсягу ВВП для оборонного сектору.

Крім того, уряд має підготувати відповідні законопроекти щодо змін до Бюджетного кодексу та подати їх на розгляд Верховної Ради.

Зазначимо, що державний бюджет на 2021 рік передбачає доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, а видатків ­– 1 трлн 328 млрд грн.

За даними сайту «Слово і Діло», в 2021 році на оборону планували витратити 118,6 млрд грн (3% ВВП), однак скільки реально пішло коштів поки даних немає. На 2021 рік військовий бюджет запланували в розмірі 119 млрд грн або 2,6% ВВП.