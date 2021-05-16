Україна передала США список найбільш екстрених потреб для вітчизняної армії, Київ отримає певну кількість зброї із цього переліку, проте це відбудеться не одразу. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна, передусім питання зараз полягає у кооперації та виконанні технічних деталей.

«Ми передали США список найбільш екстрених потреб української армії. Деякі позиції з цього списку виконати легше, інші складніше. Ми не розраховуємо отримати все й одразу, але ми домагаємося прогресу по цих позиціях, які можливо отримати на даний момент. Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій з цього списку. І це не вимагає відповідних витрат. Це питання кооперації, технічних деталей, і я не сумніваюся, що ми все це отримаємо», – зазначив Кулеба.

Кулеба наголосив, що українська влада не розраховує на прибуття іноземних військ, однак все ж очікує від партнерів технічної підтримки в протистоянні РФ.

«Що стосується вашого другого запитання, то це наша земля. Це наші люди. Ми боротимемося за них і захищатимемо їх. Ми не очікуємо прибуття іноземних військ, щоб допомогти нам. Але ми очікуємо від наших партнерів забезпечення України тією підтримкою, яку вони можуть запропонувати, щоб допомогти нам вистояти в цьому конфлікті за нашу країну», – розповів очільник МЗС.

Нагадаємо, що в Сполучених Штатах зараз активно розглядається варіант з наданням систем протиповітряної оборони для України.