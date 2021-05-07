В Сполучених Штатах активно розглядається варіант з наданням систем протиповітряної оборони для України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Журналістка нагадала Блінкену про дві нещодавні заяви від представників керівництва України. Одна стосувалася прохання до США надати Україні системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології, друга – ідеї, що США мали б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

З огляду на вище сказане вона запитала держсекретаря, чи розглядають США можливість надання Україні чогось із вище переліченого.

«Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду», – відповів Блінкен.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен вночі 6 травня прибув до Києва. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України і ще з низкою вітчизняних високопосадовців.

Блінкен, зокрема, пообіцяв, що США не укладатимуть жодних домовленостей щодо України без її прямої участі в переговорному процесі.