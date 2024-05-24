До пакету військової допомоги увійшли боєприпаси для HIMARS

У п’ятницю, 24 травня, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення для України чергового пакету військової допомоги на 275 млн доларів (близько 11 млрд грн). До нього увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, а також протитанкова зброя. Про це повідомили у міністерстві оборони США.

Зазначається, що цю зброю виділили Україні, щоб допомогти ЗСУ відбити наступ російських військових на Харківському напрямку.

«Цим пакетом військової допомоги ми хочемо допомогти Україні відбити напад Росії під Харковом… Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою, таких як додаткові високоточні ударні ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси повітряного базування та протитанкову зброю», – йдеться у повідомленні.

До пакета військової допомоги США для України увійшли:

Боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм,

мінометні снаряди калібру 60 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;

протитанкові міни;

шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

За словами Державного секретаря США Ентоні Блінкена, новий пакет військової допомоги надійде в Україну «якомога швидше, щоб українські військові могли застосовувати її для оборони території та захисту українського населення», пише «Голос Америки».

Президент України подякував США за виділення допомоги та наголосив, що зараз вона є вкрай необідною.

«Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади», – написав Володимир Зеленський у соцмережі Х.

Нагадаємо, 15 травня Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою оголосив про виділення для України 2 млрд доларів на військові потреби.