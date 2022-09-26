США виділять майже 500 млн доларів українським правоохоронним органам
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Сполучені Штати Америки повідомили про надання Україні додаткової допомоги на 457,5 млн доларів для підтримки цивільної безпеки у країні. Гроші будуть спрямовані правоохоронним органам, повідомив у понеділок, 26 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен.
Він зазначив, що ця допомога спрямована для порятунку життів та зміцнення спроможності українських правоохоронних органів та кримінального правосуддя, але більше інформації не надав.
«Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній і суверенній Україні», – наголосив Блінкен.
Як пояснили у Держдепі, ця допомога має посилити зусилля правоохоронців та органів кримінальної юстиції щодо їхньої оперативної спроможності.
Із середини грудня 2021 року Сполучені Штати виділили понад 645 млн доларів допомоги для українських правоохоронців, зокрема для Нацполіції та Державної прикордонної служби. Йдеться про засоби індивідуального захисту, медприладдя та бронетехніку.
На додаток до розширення прямої допомоги правоохоронцям, частина нової допомоги спрямована на підтримку зусиль українського уряду щодо документування, розслідування та судового переслідування звірств, скоєних російськими військами.
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