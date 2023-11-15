ICPA сприятиме розслідуванню війни Росії проти України та аналізуватиме воєнні злочини росіян

Державний департамент США оголосив про виділення 1 млн доларів Міжнародному центру із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який працює в нідерландському місті Гаага. Про додаткове фінансування центру повідомили у прес-службі Держдепу у вівторок, 14 листопада.

«Оскільки Росія продовжує відверто порушувати міжнародне право, а війна президента Путіна проти України продовжує спричиняти надзвичайні страждання, США залишаються зосередженими на співпраці з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності винних у міжнародних злочинах, скоєних в Україні. У рамках нашої непохитної відданості територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню повному правосуддю та відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу, Державний департамент США надасть 1 млн доларів ІСРА», – повідомили у прес-службі Державного департаменту США.

Зазначимо, завдання ІСРА – збирати докази злочинів російських окупантів та аналізувати їх для майбутніх судових процесів.

За даними американського департаменту, ICPA сприятиме розслідуванню війни Росії проти України, забезпечуючи форум для співпраці України та країн-партнерів у створенні найвагоміших доказів для майбутнього судового переслідування. З Міжнародним центром вже розпочали співпрацювати прокурори з різних правових систем – із системою США включно.

Нагадаємо, у березні 2023 року під час конференції United for Justice у Львові було схвалено запуск ІСРА. Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) спільно з генпрокурором України Андрієм Костіним підписали додаток до Угоди про створення на базі Євроюсту Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.

Повноцінну роботу ІСРА розпочав у липні 2023 року у Гаазі. До складу центру входять представники України, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду.