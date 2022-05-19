Держсекретар США Ентоні Блінкен на міністерській зустрічі в ООН, присвяченій глобальній продовольчій безпеці

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про виділення Україні 215 млн доларів на термінову продовольчу допомогу. Про це він заявив під час міністерської зустрічі в ООН, присвяченій викликам глобальної продовольчої безпеки, яка відбулася в середу, 18 травня.

«Сьогодні, враховуючи невідкладність кризи, ми оголошуємо про ще 215 млн доларів нової екстреної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше», – сказав Блінкен, якого цитує CNN.

Як уточнюється в публікації, ця сума буде направлена саме на допомогу Україні. Інших подробиць щодо цієї допомоги Блінкен не оприлюднив.

Держсекретар США звернувся до інших країн із закликом долучитися до протидії глобальній продовольчій кризі, яка виникла через вторгнення Росії в Україну. Він додав, що вже незабаром Конгрес США «затвердить приблизно 5,5 млрд доларів додаткового фінансування на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку».

Також, за словами Блінкена, США планують виділити 500 млн доларів на збільшення виробництва в США добрив. Це дозволить компенсувати відмову від імпорту добрив з Росії.