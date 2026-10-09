Колишнього військового психіатра Нідала Хасана стратять за вбивство 13 людей

У США 3 грудня мають стратити колишнього військового психіатра Нідала Хасана, засудженого за вбивство 13 людей на військовій базі Форт-Худ у Техасі. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що страту зроблять публічною, а в Пентагоні підтвердили плани транслювати її наживо в інтернеті. Про це у п’ятницю, 9 жовтня, повідомило агентство Reuters.

За словами міністра, вирок виконає військова розстрільна команда 3 грудня о 13:00 на базі Форт-Худ. Таким чином, місце й час страти будуть пов’язані з обставинами нападу, який Хасан скоїв у листопаді 2009 року.

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«Ми подбаємо, щоб люди могли це побачити, щоб це було публічно. Бо люди мають розуміти, що за такі речі настають серйозні наслідки», – заявив Гегсет.

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Представник Пентагону на умовах анонімності підтвердив Reuters, що страту планують транслювати в інтернеті. Деталі мають оголосити пізніше. Водночас NBC News зазначає, що наразі невідомо, на якій саме платформі відбуватиметься трансляція.

За даними Reuters, така трансляція стане безпрецедентною для США. Американські медіа раніше намагалися отримати дозвіл на показ страт, однак суди відмовляли в таких клопотаннях. Опитані агентством експерти не змогли назвати країну, де страти за судовими вироками транслюють наживо. Водночас останніми роками публічні страти проводили, зокрема, в Ірані та Афганістані під владою талібів.

Хасан стане першим військовим у США, якого стратять із 1961 року, повідомила організація Death Penalty Action, що виступає проти смертної кари. Востаннє американські військові виконували смертні вироки через розстріл у 1945 році.

Зазвичай засуджених до смертної кари військовослужбовців у США страчують смертельною ін’єкцією в Дисциплінарних казармах США. Однак за військовим законодавством розстріл має схвалити президент. Дональд Трамп затвердив такий спосіб страти за рекомендацією Гегсета.

Експерт із військового права Юджин Фіделл, викладач Єльської школи права, назвав можливу трансляцію страти вкрай незвичною. Він зазначив, що розстріл має давню історію у військовому законодавстві США, проте, наскільки йому відомо, такі страти раніше не транслювали.

За словами Фіделла, якщо Хасан захоче оскаржити публічний показ своєї страти, йому доведеться звернутися до федерального суду. Верховний суд США досі не розглядав такого питання.

У серпні 2013 року військові присяжні засудили Хасана до смертної кари. Його визнали винним за 45 пунктами обвинувачення в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство. Під час багаторічного судового процесу Хасан, якому зараз 56 років, сам представляв себе в суді, хоча за потреби йому допомагали двоє адвокатів армійської Служби судового захисту.