Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій стосовно деяких китайських державних підприємств, серед яких і всесвітньо відомий виробник смартфонів Xiaomi. Про це ввечері у четвер, 14 січня, повідомляє Reuters.

Зокрема, США вводять візові обмеження для громадян Китаю: керівників державних підприємств та чиновників Комуністичної партії Китаю та флоту.

Санкції були спрямовані проти тих, хто «відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів у Південно-Китайському морі, або (у застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів у Південно-Китайському морі».

Під санкції також потрапили низка компаній, зокрема нафтовий гігант CNOOC. Міністерство торгівлі США звинуватило компанію у недопущенні морських розвідок та видобутку нафти та газу в Південно-Китайському морі та погрозах «з метою підвищення політичного ризику для зацікавлених іноземних партнерів, включаючи В'єтнам».

У відомстві також заявили, що додають китайську авіаційну фірму Skyrizon до списку військових кінцевих користувачів через її здатність розробляти військову продукцію.

До слова, раніше Федеральна комісія зв'язку США (FCC) офіційно оголосила китайські компанії Huawei та ZTE загрозами національній безпеці.