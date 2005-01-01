США заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо захисту палестинців від сил Ізраїлю

З 15 членів Радбезу ООН 10 проголосували «за», включно з Росією та Францією

США заблокували кувейтський проект резолюції Радбезу ООН з палестино-ізраїльського конфлікту, у якому засуджується використання Ізраїлем сили проти палестинців. Про це повідомляє Reuters.

З 15 членів Радбезу ООН 10 проголосували «за», включно з Росією та Францією. Четверо, серед яких Велика Британія, утрималися. США стали єдиними, хто проголосував проти цієї резолюції.

За словами постійної представниці США при ООН Ніккі Гейлі, проект резолюції підриває зусилля зі встановлення миру в близькосхідному регіоні, а його формулювання є «морально збанкрутілим однобоким підходом».

Щоб ухвалити резолюцію, їй потрібно набрати дев’ять голосів «за» за умови, що жоден з постійних членів Радбезу – США, Великобританія, Франція, Росія, Китай – не проголосують «проти».

Як інформував ZAXID.NET, під час акцій протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі 14 травня на межі Сектору Гази та Ізраїлю внаслідок сутичок, загинули 58 людей, та понад 2700 – дістали поранення.