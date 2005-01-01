США заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо захисту палестинців від сил Ізраїлю

СвітОлег Костюк, 2 червня890

До теми

США заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо захисту палестинців від сил Ізраїлю
фото Reuters
З 15 членів Радбезу ООН 10 проголосували «за», включно з Росією та Францією

США заблокували кувейтський проект резолюції Радбезу ООН з палестино-ізраїльського конфлікту, у якому засуджується використання Ізраїлем сили проти палестинців. Про це повідомляє Reuters.

З 15 членів Радбезу ООН 10 проголосували «за», включно з Росією та Францією. Четверо, серед яких Велика Британія, утрималися. США стали єдиними, хто проголосував проти цієї резолюції.

За словами постійної представниці США при ООН Ніккі Гейлі, проект резолюції підриває зусилля зі встановлення миру в близькосхідному регіоні, а його формулювання є «морально збанкрутілим однобоким підходом».

Щоб ухвалити резолюцію, їй потрібно набрати дев’ять голосів «за» за умови, що жоден з постійних членів Радбезу – США, Великобританія, Франція, Росія, Китай – не проголосують «проти».

Як інформував ZAXID.NET, під час акцій протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі 14 травня на межі Сектору Гази та Ізраїлю внаслідок сутичок, загинули 58 людей, та понад 2700 – дістали поранення.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У зіткненнях на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази загинуло понад 50 палестинців ZAXID.NET
Внаслідок нових зіткнень у Секторі Гази загинув палестинець, поранено 86 людей ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук