Посольство США в Україні закликало виконати рекомендації Венеційської комісії, щоб забезпечити незалежність суддів і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це дипмісія повідомила в Facebook за підсумками зустрічі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і заступником голови Офісу президента України Андрієм Смірновим.

Дипломати зазначили, що для цього необхідно ввести в ВСП, ВККС і НАБУ незалежних експертів.

«Конструктивна зустріч представників США та ЄС (пройшла - ред.) Сьогодні з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і заступником глави президента України Андрієм Смирновим про зусилля з реформування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і НАБУ», - йдеться в повідомленні.

У посольстві підкреслили, що це потрібно зробити правильно для «справедливості в Україні».

«Продовжуємо закликати українську владу дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії для забезпечення тимчасової, але значну роль незалежних експертів в цих органах», - уточнили в дипмісії.

Відзначається, що це єдиний спосіб захистити від шкідливої ​​дії ці інститути, відповідальні за такі необхідні зараз судову і антикорупційну реформу.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні у п’ятницю, 21 травня, ухвалила постанову про звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».