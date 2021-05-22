США закликали Україну забезпечити незалежність судів та НАБУ
Посольство США в Україні наголосило на необхідності ввести незалежних експертів в ВСП, ВККС і НАБУ
Посольство США в Україні закликало виконати рекомендації Венеційської комісії, щоб забезпечити незалежність суддів і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це дипмісія повідомила в Facebook за підсумками зустрічі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і заступником голови Офісу президента України Андрієм Смірновим.
Дипломати зазначили, що для цього необхідно ввести в ВСП, ВККС і НАБУ незалежних експертів.
«Конструктивна зустріч представників США та ЄС (пройшла - ред.) Сьогодні з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і заступником глави президента України Андрієм Смирновим про зусилля з реформування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і НАБУ», - йдеться в повідомленні.
У посольстві підкреслили, що це потрібно зробити правильно для «справедливості в Україні».
«Продовжуємо закликати українську владу дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії для забезпечення тимчасової, але значну роль незалежних експертів в цих органах», - уточнили в дипмісії.
Відзначається, що це єдиний спосіб захистити від шкідливої дії ці інститути, відповідальні за такі необхідні зараз судову і антикорупційну реформу.
Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні у п’ятницю, 21 травня, ухвалила постанову про звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».