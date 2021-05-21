У випадку добудови газопроводу «Північний потік-2» Росія зможе відмовитися від транзиту газу через Україну

Верховна Рада України на засіданні у п’ятницю, 21 травня, ухвалила постанову про звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2». Відповідний документ підтримали 292 нардепи.

«Затвердити Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік - 2»», – йдеться у документі.

У пояснювальній записці зазначається, що намагання Російської Федерації реалізувати проект «Північний потік - 2» є одним із інструментів у гібридній війні, спрямованим на підрив незалежності та геополітичних позицій нашої держави.

«Метою цього газопроводу є обійти територію України, створити механізм тиску на нашу державу та країни Центрально-Східної Європи, підірвати трансатлантичну єдність, розділити Європу та посилити залежність країн ЄС від поставок російського гвзу... Протидія реалізації проєкту «Північний потік - 2» неможлива без підтримки ключового партнера України – Сполучених штатів Америки», – заявлено в записці.

Українські парламентарії наголошують, що високо цінують категоричну позицію США проти завершення будівництва «Північного потоку - 2». Водночас вони висловлюють занепокоєння тим, що представлена 19 травня 2021 року Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника «Північного потоку - 2» – «Nord Stream AG».

Як інформував ZAXID.NET, напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга. Найбільшим акціонером Nord Stream 2 AG є російський концерн «Газпром».

Після цього канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про майбутні переговори з президентом США Джо Байденом щодо відносин з Росією.

Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на майже 95%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони. У разі, якщо «Північний потік-2» добудують, то Росія зможе відмовитися від транзиту газу до Європи через Україну.