Меркель та Байден побачаться на зустрічі G7, яка пройде 11-13 червня

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у четвер, 20 травня, оголосила про майбутні переговори з президентом США Джо Байденом щодо відносин з Росією. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Заяві Меркель передувала відмова США від санкцій проти оператора «Північного потоку-2» компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніґа.

Байден «тепер трохи наблизився до нас у зв'язку з конфліктом навколо «Північного потоку-2», щодо якого ми маємо різні погляди», – заявила Меркель в інтерв'ю в рамках заходу WDR Europaforum.

За її словами, сторони мають продовжити діалог про спільні позиції щодо Росії та України.

«Ми поговоримо про політику щодо Росії та України, і, звичайно, про політику щодо Китаю», – сказала вона.

Коли Меркель запитали, що Байден отримає взамін за відмову від санкцій, канцлерка відповіла: «Це так не працює».

Меркель та Байден побачаться на зустрічі G7, яка пройде в Великій Британії 11-13 червня, а також на саміті НАТО в Брюсселі. На цих зустрічах, зокрема, будуть вестися дискусії щодо Росії, України та Китаю.

Як повідомляв ZAXID.NET, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора «Північного потоку-2» – Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора «Північного потоку-2» позитивним сигналом.

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з «Північного потоку».

У разі, якщо «Північний потік-2» добудують, то Росія зможе відмовитися від транзиту газу до Європи через Україну.