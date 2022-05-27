Армія США підписала контракт на 687 млн доларів на придбання протитанкових ракетних комплексів Stinger, щоб поповнити свої власні запаси, з яких зброю раніше передали Україні. Про це повідомляє агенція Reuters.

У контракті йдеться про закупівлю 1468 одиниць Stinger у компанії Raytheon Technologies. Кінцевого терміну на виконання контракту не встановлено, але передбачається, що на це піде до 30 місяців.

США наразі безпосередньо не використовують Stinger, але армія повинна мати мінімальний запас озброєння, поки триває розробка портативних засобів повітряної оборони нового покоління.

У квітні виконавчий директор Raytheon Technologies Грег Гейс заявляв, що Пентагон не замовляв у компанії Stinger протягом останніх 18 років. Тоді він казав, що для відновлення виробництва знадобиться час, щоб знайти замінники для компонентів озброєння, які вже недоступні. За оцінками Reuters, з лютого 2022 року Україна отримала близько 1400 одиниць Stinger.