Міністерство фінансів США про санкції проти 11 юридичних і семи фізичних осіб Білорусі, причетних до репресій, корупційного фінансового збагачення режиму Алєксандра Лукашенка та співучасті у війні Росії проти України. Про це 5 грудня повідомила «Європейська правда».

За причетність до повномасштабного вторгнення РФ в Україну під нові обмеження США потрапили білоруський державний виробник радіолокаційних систем «Алевкурп»; розробник мікроелектроніки «Планар»; виробники промислової електроніки, пластмас і транспорту, група компаній «Горизонт».

У білоруському оборонному секторі під санкції США потрапили Мінський механічний завод імені Вавілова, який виготовляє оптичні приціли, та його гендиректор Александр Мороз; ВАТ «Зеніт БелОМО», який виготовляє військові приціли, та його очільник Ніколай Гайчук; і науково-технічний центр ЛЕМТ при «БелОМО» з гендиректором Алексеєм Шкадаревичем.

У санкційному переліку згадується генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста Дмітрій Шевцов, який визнавав причетність до депортації українських дітей і через що членство Білорусі в Міжнародному Червоному Хресті призупинили.

Серед причетних до збагачення сім’ї Лукашенка Мінфін США називає олігарха Александра Шакутіна та його холдинг «Амкодор», який планує виробляти дрони й артилерійські системи, олігархів Павла Топузідіса і Віктора Петровича, які спільно володіють ТОВ «Табак Інвест», провідного виробника тютюну в Білорусі, ймовірно причетного до контрабанди в Росію.

Серед інших «гаманців» білоруського режиму згадуються державні «Білоруська цементна компанія», лісозаготівельний концерн «Беллесбумпром» та логістичний постачальник «Белтаможсервис» та його гендиректор Вадим Бабарикін.