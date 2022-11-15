П’ятий флот Військово-морських сил США повідомив про перехоплення риболовецького судна, яке контрабандою перевозило величезну кількість вибухівки з Ірану уздовж Оманської затоки. Цей маршрут використовується для перевезення зброї єменським угрупованням хуситів, повідомила вранці у вівторок, 15 листопада, агенція Reuters.

Зокрема, на борту риболовецького судна з Ірану виявили більше 70 тонн перхлорату амонію, який зазвичай використовується для створення ракет і ракетного палива й вибухових речовин.

«Це була величезна кількість вибухового матеріалу, достатнього, щоб зарядити більше десятка балістичних ракет середньої дальності залежно від розміру», – сказав віце-адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування ВМС США, 5-го флоту США та Об’єднаних морських сил.

Також на судні перебували четверо членів єменського екіпажу і ще 100 тонн добрива сечовини – вона використовується як у сільському господарстві, так і для створення вибухівки.

Збройні сили США затопили судно в неділю в Оманській затоці, оскільки воно було «загрозою для комерційного судноплавства», а його екіпаж був переданий береговій охороні Ємену.

Reuters нагадує, що у грудні минулого року П'ятий флот конфіскував вантаж штурмових гвинтівок і боєприпасів з рибальського судна, яке нібито походить з Ірану для постачання хуситам.

Військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка бореться з пов’язаними з Іраном хуситами в Ємені з 2015 року, неодноразово звинувачувала Іран у постачанні зброї цьому угрупованню. Іранська влада ці звинувачення заперечує.