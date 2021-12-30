Максим Поляков вклав у Firefly Aerospace понад 200 млн доларів, врятувавши її від банкрутства

Уряд США змусив українського підприємця Максима Полякова продати свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace з «міркувань безпеки», повідомила агенція Bloomberg.

За інформацією агенції, наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки та вимагалося, щоб Поляков та його інвестиційна компанія Noosphere Venture Partners продали приблизно 50% акцій Firefly. За словами представників Полякова, він погодився з цією вимогою, однак заявив, що володіння ним Firefly не загрожує національній безпеці США.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, уряд США призупинив поточні операції із запуску ракет Firefly у Ванденберзі, оскільки проблема власності Полякова загострюється.

У самій компанії наполягають, що Поляков пройшов ретельну перевірку, яка не виявила жодних проблем з безпекою. «Noosphere Ventures і пан Поляков розуміють, що дії CFIUS відбуваються на тлі напруження між Україною та Росією, що зростає. Noosphere Ventures докладає всіх зусиль, щоб розв’язати проблеми із CFIUS найбільш ефективним і відповідним способом», – додали в компанії.

Поляков, який вклав у Firefly Aerospace понад 200 млн доларів інвестицій, наприкінці 2020 року пішов з правління компанії, аби допомогти їй легше вигравати урядові та військові контракти США.

3 вересня 2021 року Firefly Aerospace дебютувала із запуском ракети Alpha, але вона вибухнула. Перша місія Alpha під назвою FLTA001 DREAM виводила на навколоземну орбіту (300 км) набір нетехнічних і технічних вантажів (мікросупутники) із 7 різних країн, а також дитячі малюнки та фотографії попередніх космічних польотів.

У лютому 2021 року стало відомо, що Firefly братиме участь у місячній програмі Artemis, за якою до 2024 року на Місяць повинні відправити людей. За контрактом з NASA компанія доставить вантажі на Місяць за допомогою свого посадкового модуля Blue Ghost.

Що відомо про Максима Полякова

Максим Поляков народився 30 червня 1977 року в Запоріжжі в родині інженерів місцевої філії підприємства «Хартрон». Воно розробляє, випускає та експлуатує автоматичні системи управління ракетно-космічною технікою. З дитинства хотів бути ракетником, однак, за порадою матері, пішов вчитися на гінеколога, але за спеціальністю не працював.

У 2001 році заснував ІТ-компанію, яка, за його ж словами, була першою в Україні, яка працювала для закордонних клієнтів.

У 2003 році виїхав до Единбурга (Шотландія), де засновував компанії, розвивав а потім продавав їх за значно дорожчою ціною.

У 2012 році Поляков заснував у Кремнієвій долині інвестиційний фонд Noosphere Ventures. У 2017 році він через Noosphere Ventures за 75 млн доларів купив американський космічний стартап Firefly Space Systems інженера Тома Маркусика, який до цього працював у Virgin Galactic, Blue Origin і SpaceX. Фактично Поляков врятував компанію Firefly Aerospace від банкрутства.