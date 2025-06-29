АЕС «Пакш» з 2014 року розбудовується за допомогою Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Сполучені Штати Америки скасували санкції, пов’язані з розбудовою угорської АЕС «Пакш». Розширення АЕС проводить російський «Росатом», повідомило у неділю, 29 червня, видання Híradó.

Сійярто заявив, що до президентства Дональда Трампа США ухвалювали рішення, які «поставили Угорщину у надзвичайно складне становище». Одним із таких рішень США було накладення санкцій на розширення атомної електростанції «Пакш».

«На щастя, з січня у Вашингтоні, округ Колумбія, є президент, який вважає Угорщину другом. У світлі цього американський уряд скасував санкції, пов’язані з інвестиціями в атомну електростанцію “Пакш”», – заявив Сійярто.

Виробництво обладнання, необхідного для АЕС, відбувається у Росії. Зокрема, будівництвом «Пакш» займається «Росатом», який перебуває під міжнародними санкціями.

Очільник угорського МЗС заявив, що завдяки розширенню АЕС Угорщина зможе виробляти електроенергію, необхідну для угорської економіки до 2035 року.

Зазначимо, АЕС «Пакш» – єдина атомна електростанція в Угорщині, розташована поблизу міста Пакш. АЕС працює на чотирьох реакторах радянського зразка ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мВт. Приблизно половина від усієї електроенергії в Угорщині виробляється на АЕС «Пакш».

У 2014 році, після окупації Криму, Угорщина підписала з Росією контракт про розширення станції на ще два реактори російського виробництва. Кожен реактор мав мати потужність 1,2 ГВт. Проєкт реалізують під керівництвом «Росатому» здебільшого за російські кошти, а його вартість – понад 12 млрд євро.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України Угорщина не відмовилася від контракту та видала дозвіл Росії на будівництво проєкту «Пакш II». Через домовленість з Росією країна виступає проти санкційних обмежень проти російської атомної енергетики.