Прикордонники Фінляндії розслідують спробу вивезти до Росії архівні матеріали проєкту будівництва фінської атомної електростанції. Про це у четвер, 17 квітня, повідомила національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yleisradio.

Відомо, що до Росії намагалися вивезти значну кількість документів.

«Згідно з результатами попереднього розслідування, частина матеріалів класифікується такими, що підпадають під санкції проти Росії», – йдеться у повідомленні.

Загалом слідчі вилучили майже 30 коробок підсанкційних архівних матеріалів. У справі підозрюють виконавчого директора компанії, який був пов’язаний з проєктом будівництва.

«Попереднє розслідування наближається до завершення, після чого справу буде передано на розгляд до прокуратури для висунення звинувачення», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2024 року влада Фінляндії вирішила залишити закритими всі пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін.

Російським громадянам також заборонили купувати нерухомість у Фінляндії. Відповідне рішення підтримав парламент 11 квітня. Країна розробляє зміни у законодавство, щоб втручатися у питання власності, придбаної раніше.