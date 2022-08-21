Примусово мобілізованих чоловіків забрали з поля бою і вивезли на безпечну територію

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) спільно з міжнародною розвідувальною спільнотою InformNapalm евакуювали на безпечну територію України двох чоловіків з Луганської області, яких примусово мобілізували підконтрольні Росії бойовики угруповання «ЛНР» на війну проти України.

Як розповіли у спільноті InformNapalm, чоловіки вийшли на зв’язок з воїном ЗСУ Віталієм Овчаренком, який родом із Донецька. Наприкінці липня він опублікував відео із закликом до примусово мобілізованих жителів окупованих Донеччини і Луганщини здаватися в полон ЗСУ, щоб не брати участь у бойових діях, а після війни отримати амністію і можливість повернутися до мирного життя. Охочих врятуватися від війни або їхніх родичів Овчаренко просив зв’язатися з ним. Двоє жителів Луганщини відгукнулися на цей заклик.

«В ході ретельно спланованої спільної операції, учасники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm спільно з бійцями ССО України зустріли та доставили в безпечне місце двох громадян України, які підпали під примусову мобілізацію в “ЛНР”, але прийняли правильне рішення “не бути гарматним м'ясом” для росіян і вийшли на зв'язок з Віталієм. Віталій узгодив з ними час і місце “зустрічі”, колишні “мобіки” були евакуйовані в безпечне місце», – йдеться в описі до відео евакуації примусово мобілізованих.

За домовленістю, евакуйовані не будуть брати участь в бойових діях, їм наданий притулок та можливість повернутись до мирного життя далеко від лінії фронту.

Нагадаємо, що на територіях Донеччини і Луганщини, підконтрольних терористичним угрупованням «ДНР» і «ЛНР» з весни 2014 року, почалася примусова мобілізація чоловіків на війну проти України. Чоловіків забирають прямо з вулиць або з їхніх помешкань.