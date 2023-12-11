Освітлення на стадіоні не можуть замінити з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Стадіони «Авангард» в Ужгороді і «Минай-Арена» у селі Минай позбавили акредитації на проведення матчів української прем’єр-ліги з футболу. Українська асоціація футболу перегляне своє рішення, якщо до 1 лютого 2024 року на цих стадіонах з’явиться освітлення.

Як повідомили у прес-службі стадіону «Авангард» 11 грудня, освітлення на стадіоні не можуть замінити з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Проектно-кошторисна документація була розроблена ще в листопаді 2021-го року. У березні 2022-го мали приступити до робіт: замінити освітлення і електронне табло на більш сучасне. Однак 24 лютого життя всіх українців змінила повномасштабна війна. І все це, звісно ж, скасувалося», – зазначили в комунальному підприємстві Ужгородської міської ради.

У ФК «Минай» ситуацію наразі не коментують.

Додамо, що свої домашні матчі на Закарпатті грають Минай, Зоря та Дніпро-1. Матч 16 туру української прем’єр-ліги Минай-Динамо 3 грудня перенесли. Команди встигли зіграти трохи більше хвилини і змушені були ховатись в укритті через оголошену повітряну тривогу. Після її завершення судді прийняли рішення не проводити поєдинок через відсутність освітлення на стадіоні.