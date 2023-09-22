На Волині таки скасували резонансні тендери щодо реконструкції стадіону в містечку Ківерці за 145 млн грн. Договори з підрядниками були розірвані 18 вересня, але відомо про це стало у п'ятницю, 22 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині.

Зазначається, що правоохоронці виявили декілька порушень: виявилось, що торги замовник провів, маючи на той момент в бюджеті громади на ці роботи лише 133 тис. грн. Крім того, переможець торгів не підтвердив свою відповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, що були визначені замовником робіт.

Також один із субпідрядників, які мав залучатися до виконання ремонту, нещодавно був притягнутий до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

«Враховуючи виявлені при проведенні торгів порушення, обласна прокуратура у серпні 2023 року ініціювала перед органами контролю здійснення моніторингів процедур закупівель. За їхніми результатами підтверджені порушення при проведенні тендерів, а гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради 18 вересня 2023 року розірвав договори, роботи за якими не виконувалися і не оплачувалися», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, два тендери щодо капітального ремонту місцевого футбольного стадіону Ківерцівська міськрада оголосила у червні цього року. Закупівлі спровокували резонанс, оскільки у соцмережах обурились тим, що велику суму грошей витрачають не на допомогу військовим, а на ремонт спортивної інфраструктури. На що мер Ківерців Олександр Ковальчук заявляв, що ремонт міськрада в тому числі й для захисників, які «повернуться з війни і побачать, що люди у тилу дарма не сиділи», а також запевняв, що мріє зробити Ківерці спортивною столицею області.