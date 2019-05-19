Стала відома програма інавгурації Зеленського

В день інавгурації, 20 травня, в обраного президента Володимира Зеленського заплановано кілька заходів. Про це йдеться в програмі урочистих подій, оприлюдненій прес-службою новообраного глави держави.

З 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради, де складе присягу на вірність українському народові.

З 11:05 до 11:20 новообраний президент відвідає церемонію представлення командувачів видами Збройних Сил України та візьме участь у церемонії підняття державного прапора України.

З 11:20 до 11:50 заплановано зустрічі Зеленського і його дружини Олени глав іноземних делегацій.

О 12:00 глава держави буде приймати глав іноземних делегацій, які прибули в Україну на церемонію інавгурації.

З 14:30 до 17:00 Зеленський буде проводити двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в будівлі Адміністрації президента на Банковій у Києві.