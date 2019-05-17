Коломойський заявив, що найближчі 5 років житиме в Україні
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років. Про це Ігор Коломойський заявив в інтерв’ю програмі «Схеми».
«Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні. Бо я сподіваюсь на верховенство права в країні», - заявив він.
Він заявив, що це рішення не пов’язано з його відносинами з новообраним президентом Володимиром Зеленським.
відео «Схеми»
«Ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України», - зазначив олігарх.
За його словами, він не планує відвідувати адміністрацію президента Зеленського.
«Я планую жити в Україні і насолоджуватися життям в Україні. Без усіляких відвідин», - запевнив бізнесмен.
Нагадаємо, що 16 травня український мільярдер Ігор Коломойський прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії «Відродження» Андрія Шипка і співвласника студії «Квартал-95» Тімура Міндіча.