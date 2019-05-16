Коломойський прилетів в Україну разом з нардепом і співвласником студії «Квартал-95»

Український мільярдер Ігор Коломойський прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії «Відродження» Андрія Шипка і співвласника студії «Квартал-95» Тімура Міндіча. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях».

За словами журналістів, напередодні другого туру виборів президента України Міндіч і Шипко неодноразово відвідували офіс Коломойського в Ізраїлі.

​Міндіч є бізнес-партнером Коломойського, він має частку у наближених до нього медіаструктурах. Також Міндіч є співвласником «Студії Квартал-95».

Як писав ZAXID.NET, літак групи «Приват» з бортовим номером UR-PRT і з трьома пасажирами, серед яких був Коломойський, приземлився о 2:30 ночі 16 травня у Дніпрі.

Раніше Коломойський пообіцяв повернутися в Україну після інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського і назвав перемогу Зеленського спільною перемогою з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Народний депутат Андрій Шипко відомий тим, що був одним з 59 парламентарів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.

Також у вересні 2018 року він був одним із підписантів листа до Вселенського патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання Томосу до проведення президентських виборів в Україні, аргументуючи це тим, що питання віри мають бути відокремлені від політики, а зміни не проводилися заради політичних рейтингів.

Упродовж 2012-2014 років був народним депутатом від «Партії регіонів».