Олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну

Коломойського не було в Україні майже два роки

В Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський, який не був в Україні з червня 2017 року, повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст «Схем» Михайло Ткач.

«О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає», – написав спершу він. Але потім додав, що, за інформацією джерел, цим літаком прилетів олігарх Ігор Коломойський.

Сам олігарх у коментарі виданню theБабель підтвердив, що повернувся до України. На запитання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.

Ігор Коломойський не був в Україні від червня 2017 року і мешкав у Женеві (Швейцарія). З вересня 2018 року мешкав в Ізраїлі, у місті Герцлія. В інтерв’ю «Схемам» Коломойський раніше повідомляв, що перебрався зі Швейцарії в іншу країну «через сімейні обставини».

Також Коломойський пообіцяв повернутися в Україну після інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Також Коломойський назвав перемогу Зеленського спільною перемогою з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Зазначимо, дату інавгурації нового президента Верховна Рада ще не визначила.