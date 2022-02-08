Mercedes-Benz EQS

Ще минулого літа, анонсуючи майбутній тотальний перехід на виробництво електромобілів, Mercedes-Benz підтвердив намір представити протягом 2022 року два батарейні кросовери – EQS SUV та EQE SUV – на базі однойменних легкових моделей. Тепер у видання Autocar з'явились деякі подробиці.

Посилаючись на власні неназвані джерела, британське видання запевняє, що обидві новинки дебютують у Китаї. Флагманський позашляховик з опціональним третім рядом сидінь мають показати у квітні на автосалоні в Пекіні. Він розтягнеться на 5160 мм (на 56 мм коротше за ліфтбек EQS) і коштуватиме від 90 тисяч британських фунтів ($122 000). У свою чергу прем'єра EQE SUV відбудеться у листопаді на виставці в Гуанчжоу. Довжина п'ятимісного кросовера становитиме 4850 мм (на 140 мм менше, ніж у седана), початкова ціна – 75 тисяч фунтів ($102 000).

Нові шпигунські фото Mercedes-Benz EQS SUV

Як і у випадку з легковиками, технічно ці дві моделі дуже близькі і практично розробляються паралельно. Силові установки та батареї, мабуть, будуть перенесені в нові кузови без змін: серед іншого, заплановані й особливо потужні версії від AMG. Очікується, що кросовери отримають найкращі у своїх класах коефіцієнти аеродинамічного опору, а ще інсайдери з особливим захопленням говорять про інтер'єри, які «задають нові стандарти для Mercedes-Benz». Очевидно, мається на увазі не дизайн, а внутрішній простір.

Шпигунські знімки кросовера Mercedes-Benz EQE

Виробництво Mercedes-Benz EQS SUV та EQE SUV налагодять у США на одному заводі з традиційними GLS та GLE. А у 2023-му обіцяють особливо розкішний Mercedes-Maybach EQS SUV з індексом 600.