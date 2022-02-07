Електричний Mercedes-Benz C-класу

З моменту дебюту першого серійного електромобіля Mercedes-Benz – кросовера EQC – пройшло майже три роки, протягом яких штутгартці представили ще шість "електричок". А зараз на підході чергова. Причому очікувана модель може виявитися порівняно недорогою і досить масовою: про «батарейний» замінник седана C-класу.

Втім, «на підході» – все ж таки досить гучна заява. За словами фірмачів, компактна електрична чотиридверка з'явиться лише у 2025 році разом із новим поколінням EQC. Проте колеги з іспанської редакції ризикнули поміркувати про її характеристики та зовнішність вже сьогодні. А надихнув їхній концепт Vision EQXX, представлений на початку січня.

Новий електричний Mercedes-Benz C-класу буде мати чимало спільного з концептом Vision EQXX

Прототип, побудований на «візку» MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), габаритами і справді дуже близький до нинішнього C-класу: довжина машини становить 4,63 метра, колісна база – 2,8 метра. А ще компанія пообіцяла запас ходу 1000 км. Крім великої батареї, спонсором цього досягнення стане аеродинаміка. Коефіцієнт Cx = 0,18.

Зрозуміло, шансів на те, що вигляд серійного електронного C-класу повністю повторить інтер'єр Vision EQXX, майже немає. Машина напевно позбудеться довгого хвоста, що нагадує про Porsche 935 Moby Dick. Можуть помітно спроститися деякі інші елементи на кшталт «дутих» передніх крил. Подивимося, наскільки точним виявиться прогноз.