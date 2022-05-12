Стали відомі усі учасники фіналу Євробачення-2022
У другому півфіналі виступили 18 країн
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The Rasmus є найвідомішим учасником Євробачення
Після другого півфіналу Євробачення стали відомі усі учасники фіналу пісенного конкурсу. Нагадаємо, після кожного півфіналу десять учасників проходить у фінал. Крім того до фіналу автоматично проходять п’ять країн: Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.
У другому півфіналі взяли участь:
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel;
- Ізраїль: Michael Ben David – IM;
- Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano;
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black;
- Грузія: Circus Mircus – Lock Me In;
- Мальта: Емма Мускат І Ам ( What I Am);
- Сан Маріно: Achille Lauro – Stripper;
- Австралія: Sheldon Riley – Not The Same;
- Кіпр: Andromache – Ela;
- Ірландія: Brooke – That’s Rich;
- Північна Македонія: Andrea – Circles;
- Естонія: Stefan – Hope;
- Румунія: WRS – Llámame;
- Польща: Ochman – River;
- Чорногорія: Vladana – Breathe;
- Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You;
- Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer;
- Чехія: We Are Domi – Lights Off.
До фіналу пройшли:
- Фінляндія
- Сербія
- Азербайджан
- Австралія
- Естонія
- Румунія
- Польща
- Бельгія
- Швеція
- Чехія
Нагадаємо, Україну представляє гурт Kalush Orchestra з піснею «Стефанія». За підсумками першого півфіналу гурт відібрався до фіналу.
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