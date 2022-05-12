The Rasmus є найвідомішим учасником Євробачення

Після другого півфіналу Євробачення стали відомі усі учасники фіналу пісенного конкурсу. Нагадаємо, після кожного півфіналу десять учасників проходить у фінал. Крім того до фіналу автоматично проходять п’ять країн: Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.

У другому півфіналі взяли участь:

Фінляндія : The Rasmus – Jezebel;

: The Rasmus – Jezebel; Ізраїль : Michael Ben David – IM;

: Michael Ben David – IM; Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano;

Konstrakta – In Corpore Sano; Азербайджан : Nadir Rustamli – Fade To Black;

: Nadir Rustamli – Fade To Black; Грузія : Circus Mircus – Lock Me In;

: Circus Mircus – Lock Me In; Мальта : Емма Мускат І Ам ( What I Am);

: Емма Мускат І Ам ( What I Am); Сан Маріно : Achille Lauro – Stripper;

: Achille Lauro – Stripper; Австралія : Sheldon Riley – Not The Same;

: Sheldon Riley – Not The Same; Кіпр: Andromache – Ela;

Andromache – Ela; Ірландія : Brooke – That’s Rich;

: Brooke – That’s Rich; Північна Македонія : Andrea – Circles;

: Andrea – Circles; Естонія : Stefan – Hope;

: Stefan – Hope; Румунія : WRS – Llámame;

: WRS – Llámame; Польща : Ochman – River;

: Ochman – River; Чорногорія : Vladana – Breathe;

: Vladana – Breathe; Бельгія : Jérémie Makiese – Miss You;

: Jérémie Makiese – Miss You; Швеція : Cornelia Jakobs – Hold Me Closer;

: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer; Чехія: We Are Domi – Lights Off.

До фіналу пройшли:

Фінляндія

Сербія

Азербайджан

Австралія

Естонія

Румунія

Польща

Бельгія

Швеція

Чехія

Нагадаємо, Україну представляє гурт Kalush Orchestra з піснею «Стефанія». За підсумками першого півфіналу гурт відібрався до фіналу.