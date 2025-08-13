Починаючи з 1982 року, в усіх фільмах про Рембо головну роль зіграв Сильвестр Сталлоне

У США знімуть нову частину культової серії фільмів «Рембо». В центрі сюжету – історія молодого Джона Рембо та події війни у Вʼєтнамі, повідомляє Deadline.

Зазначається, що виробництво фільму розпочнеться вже наступного року, а зйомки відбудуться в Таїланді.

На головну роль претендує 29-річний американський актор Ной Сентінео, відомий за ролями у фільмах «Усім хлопцям, яких я кохала раніше», «Ангели Чарлі» та «Чорний Адам».

Ной Сентінео

Із 1980-х років персонаж Рембо був закріплений за Сильвестром Сталлоне. Інсайдери повідомляють, що актору відомо про заміну, однак 79-річний Сталлоне і не планував долучатися до проєкту.

Режисером нового «Рембо» стане Ярмарі Хеландер. Поки що творці не розголошують деталі сюжету та точну дату премʼєри стрічки.

Що відомо про фільм «Рембо»

Фільми про Рембо – одні з найпопулярніших бойовиків в історії кіно. Починаючи з 1982 року, вийшло пʼять частин, остання – в 2019 році. В усіх фільмах головну роль зіграв Сильвестр Сталлоне.