Кадри зі зйомок фільму «Мавка. Справжній міф»

Вийшов другий тизер романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф», героями якого стали мавки, русалки та головні герої кінокартини – Мавка та Лук’ян у виконанні Аріни Бочарової й Івана Довженка. Прем’єра фільму запланована на березень 2026 року.

Романтичне фентезі «Мавка. Справжній міф» розповідає історію забороненого кохання. Містична Мавка закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому Темному озері. Але мешканки озера, мавки та русалки, не готові так легко відпустити свою здобич. Вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні, а Лук’ян дістався їм.

Зйомки фільму відбувалися у Голосіївському лісі, на Жуковому острові, у Коростишівському каньйоні зі спеціально побудованим водоспадом, у музеї Пирогів, у кіноселищі студії Film.ua та в одному з київських басейнів для підводного плавання. Образи мавок та русалок натхненні українськими автентичними легендами, але осучаснені творчою командою.

Головні ролі у фільмі втілять дебютанти у повнометражному кіно Аріна Бочарова (акторка львівського театру імені Леся Курбаса) та Іван Довженко (актор національного театру імені Івана Франка). Батько Івана, відомий актор В’ячеслав Довженко, зіграє викладача, який очолює експедицію студентів-біологів. Також у фільмі з’являться Аліна Коваленко, Єлизавета Цілик, Кароліна Мруга, Ксенія Ігнат, Алеся Романова, Юлія Буйновська та Роксолана Валівоць, Дмитро Павко, Андрій Подлєсний і дебютанти у великому кіно – Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Максим Гаєвський, Паола Елізабет Джим, Анастасія Янкова.

Режисеркою картини є Катя Царик, відома масштабними концертними шоу та кліпами для українських зірок. Оператор-постановник фільму – Юрій Король, який знімав кінохіти «Захар Беркут», «Потяг у 31 грудня», «Кіборги» тощо.

Фільм «Мавка. Справжній міф» вийде в український прокат у березні 2026 року.