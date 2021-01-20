«Поки скрізь про це говорять, у Львові це вже робиться».

На Грибовицькому полігоні побутових відходів, де триває рекультивація, на повну потужність запрацювала станція очистки фільтрату — рідини, яка роками збиралась зі сміття. Тепер щодоби два контейнери німецького виробництва очищують 300 м3 небезпечної рідини.

Станція очистки запрацювала у середині листопада минулого року. А за попередній місяць відкачали 12 тис. м3 фільтрату. Фільтрат — рідина, яка виділяється на сміттєзвалищах у результаті гниття відходів або після проходження опадів через товщу сміття.

Уся вода, що стікає зі сміттєвої гори, затримується дамбою і потрапляє у велике озеро. Звідти фільтрат перекачують у меншу водойму, з проґумованими берегами і дном. І аж тоді небезпечну рідину закачують до станції очистки — двох контейнерів німецького виробництва.

«Ось ми маємо наш чорний фільтрат. Це є реагент для стабілізації бражки, кислотності. Він тут дозується. І все разом подається на піщаний фільтр. З піщаного фільтра йде на цей другий фільтр — це є другий етап очистки. З цього фільтра поступає на мембрани. Тут є 4 блоки мембран, де наш фільтрат розділяється на концентрат і очищений компонент», — пояснює начальниця станції очистки фільтрату Лілія Житняк.

Все, що не вдалося очистити, та бруд повертають на полігон. А чисту воду зливають в очисні споруди Львова. Тож буквально за 5 хвилин з небезпечного фільтрату на станції отримують звичайнісіньку чисту воду.

І от тепер станція очистки фільтрату вперше запрацювала на повну потужність. За добу дві німецькі установки очищують 300 м3 небезпечної рідини. Це як 5 залізничних цистерн.

«Ця рідина є дуже отруйна. Ні в якому разі не можна допускати, щоб вона потрапляла у природне середовище, тому що це буде екологічна катастрофа. І покликання цієї от станції — повністю відкачати озера інфільтрату, які у нас тут утворилися за багато років», — розповідає директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко.

Та попереду ще багато роботи, адже тільки за попередніми підрахунками потрібно очистити 170 тис. м3 фільтрату.

Станцію очистки фільтрату виготовила німецька компанія «Рохем», а встановила київська компанія «Екософт». Працювати ж станція почала у листопаді минулого року.

Нагадаємо, як повідомляв ZAXID.NET, установка для переробки фільтрату – це частина великого сміттєпереробного комплексу. У вересні ЛКП «Зелене місто» отримало від ДАБІ дозвіл на початок рекультивації Грибовицького полігону. Рекультивація має тривати п’ять років, після чого на полігоні ростимуть дерева.