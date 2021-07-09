В німецьких автосалонах стає менше пропозицій дизельних авто, тож попупці придивляються на легковики з пробігом.

Попри боротьбу влади за популяризацію екологічно чистих авто, на ринку вживаних авто в Німеччині збільшується попит на дизельні легковики. Як наслідок – ціни на них зростають, тож і українцям, які везуть Європи авто з пробігом, доводиться переплачувати.

На автомобільному ринку Німеччини спостерігаються дві протилежні тенденції. З одного боку, на ринку нових авто частка електромобілів постійно зростає, а дизелів - падає. А от ринок авто з пробігом демонструє протилежний тренд – ріст попиту на дизельні авто, повідомляє Автопортал.

Зростання продажів нових електромобілів спричинений тиском суспільної думки, субсидіями від уряду на їх купівлю та модою на використання екологічних рішень. Втім, не всім електромобілі підходять для щоденного використання. Німці люблять подорожувати, а на електричному авто далеко не заїдеш. Для цих потреб вони купують вживаний дизель з запасом ходу близько 1000 км та можливістю поповнити його через кожні кількадесят кілометрів. А електромобіль використовують у місті.

Виходячи з таких потреб, а також необхідність у транспортному засобі через коронавірус, за останні роки попит на дешеві дизельні автомобілі в Німеччині та інших європейських країнах збільшився. Автовиробники, навпаки: суттєво зменшили їх пропозицію в нових модельних рядах через екологічні обмеження, які висувають уряди країн та влада окремих міст. Тому вибір серед нових авто став обмежений.

Саме в цьому випадку німці звернули увагу на вторинний ринок, де дизельних авто все ще багато. За даними найбільшого сайту з продажу вживаних авто mobile.de, попит на дизельні авто за останній рік виріс на 17%. Також німці стали більше цікавитись спорткарами – на них теж зручно подорожувати на далекі відстані.

Як наслідок підвищення попиту, зростають і ціни. У порівнянні з червнем 2020 року, в минулому місяці вартість вживаних дизельних авто у Німеччині зросла на 13%. Таким чином, українці, які купують авто з пробігом у Німеччині, також переплачують за дизельні автомобілі.