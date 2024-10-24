На зйомках фільму

Стартували зйомки комедії «Збори ОСББ», де зіграють Олександр Рудинський, Антоніна Хижняк, Ольга Сумська, Марія Рудинська, Ангеліна Самчик, Ігор Портянко, Михайло Кукуюк, Ніна Набока та Віктор Жданов. Фільм вийде на екрани вже 12 грудня 2024 року.

Фільм розповість про тих, кого можна щодня зустріти у своєму дворі чи під’їзді, почути за стінкою чи прочитати у будинковому чаті. Тобто про сусідів.

«Як зробити хороше кіно? Я знаю, що найкращий спосіб – закрити своїх улюблених акторів в одному просторі і дати виговоритися. Це той фільм, де глядач точно посміється, впізнавши всіх своїх настирливих сусідів з під'їзду та їхні нескінченні проблеми. Але, звісно, крім створення суперечок з будь-якого приводу, ми хочемо нагадати глядачеві, що хата ніколи не скраю. І, добре познайомившись один з одним, українці легко зможуть знайти рішення в найскладніших ситуаціях»,– розповідає режисер Мітя Шмурак.

За сюжетом фільму, жителі звичайного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора на зиму. Однак його потужності на всіх не вистачить, а питання «кого залишити без тепла» загострює старі конфлікти та провокує сварки, які переростають у непримиренне протистояння. Чи зможуть сусіди поступитися особистим, щоб об'єднатися заради спільного?

«Коли я читав сценарій, то щиро посміхався. Для мене це найголовніша ознака живої історії. Я думаю, що жанр комедія – потрібний у наш час. Точніше я б назвав – сатирична комедія. Сатира не над кимось, а над самим собою. Погодьтесь, інколи нам складно брати на себе відповідальність, значно легше знайти когось, хто зробить щось за нас. Особливо це питання стосується колективу. В колективі завжди легше запропонувати, ніж виконати. А знайти спільний знаменник, коли навколо абсолютно різні люди – це ще те випробування», – вважає актор Олександр Рудинський («Шляхетні волоцюги», «Декамерон», «Перші дні»).

До слова, він вперше зіграє в одному фільмі з дружиною Марією Рудинською («Казка про гроші», «Пограбування по-українські»).

«Я дуже зраділа, коли дізналась, що мене затвердили на роль у цьому кіно. Пам'ятаю, поверталась в той вечір додому і зустріла нашого голову ОСББ. Одразу почала порозпитувати, як у нас справи, коли збори. Подумала, що може корисно буде потрапити на реальні збори ОСББ до зйомок. Розпитати чи купили в наш будинок генератор і все таке. Коли прийшла на першу режисерську читку, то була приємно здивована зустрічею з колегами. Зібрались потужні актори! З кимось вже працювала на одному знімальному майданчику, з кимось це буде вперше. Тому дійсно напередодні зйомок була в радісному передчутті майбутньої роботи», – ділиться акторка Антоніна Хижняк («Впіймати Кайдаша», «Перші дні»).

Роль у «Збори ОСББ» стане дебютною для стрімера та інфлюенсера Міші Лебіги. І далеко не першою для інфлюенсера, актора, автора та ведучого YouTube-шоу «20:23» Євгена Яновича.

Продюсерами фільму вступають Іван Мелашенко («Інфоголік», «Бурштинові Копи»), Єгор Олесов («Мавка.Лісова Пісня», «Зірки за обміном», «Захар Беркут») та Павло Черепін («Кібервійна 2022»). Дистрибутором фільму є українська компанія Green Light Films.