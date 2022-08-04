У Кабміні назвали строки дії статусу тимчасового захисту для українських біженців у ЄС

Статус тимчасового захисту для громадян України в Європейському Союзі діятиме до весни 2024 року, а також буде окреме роз'яснення щодо процедури реєстрації українців, які тимчасово повертаються додому. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону, пише «Укрінформ».

Вона зауважила, що на зустрічі сторони зафіксували, що статус тимчасового захисту, який отримали більше 5 млн наших громадян на території ЄС буде діяти до весни 2024 року як мінімум

Стефанішина зауважила, що проблемним питанням так само було те, що багато українців не просто вертаються, а вони на певний час приїжджають до України, а потім повертаються на територію Євросоюзу.

«Ми також зафіксували, що обмежень щодо повернення їх на територію ЄС не буде, буде окреме роз'яснення щодо процедури реєстрації таких громадян, адже були випадки затримання або навіть повернення в Україну, або недопуску громадян, які хотіли повернутися знову в ЄС», – сказала віце-премʼєр-міністр.

За її словами, країни ЄС вже переходять на більш довгострокові стратегії для захисту прав українських біженців. Ці питання обговорювалися під час візиту єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон.

«Ми з нею спланували кілька моментів, що разом з Євросоюзом ми будемо створювати умови, щоб наші громадяни мали доступ до освіти, медицини, проживання та працевлаштування. Європейська комісія допомагатиме нам з фінансуванням цих потреб. Також ми зафіксували дуже важливий момент про те, що статус тимчасового захисту, який отримали понад 5 млн наших громадян на території ЄС буде діяти до весни 2024 року як мінімум», – зазначила Стефанішина.