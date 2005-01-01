Стажерка викрала з магазину у Львові ₴10 тис.

З одного з магазинів у центрі Львова викрали 10 тис. грн. Як встановили у поліції, до цього причетна жінка, яка стажувалась на вакансію продавчині. Про це 12 червня повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

В Галицький відділ поліції звернулася за допомогою 56-річна керівниця одного з торгових підприємств. Вона повідомила, що з її магазину зникли гроші в сумі 10 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетна 36-річна львів’янка, яка стажувалась на вакансію продавчині у цій крамниці.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.