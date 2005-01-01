У львівському готелі обікрали черкаського журналіста

Журналіст «Опори» Захар Колісніченко

У готелі «Наталія-18» у центрі Львова обікрали черкаського журналіста громадянської мережі «Опора» Захара Колісніченка. Злодій проник у його номер за його відсутності, скориставшись ключем-дублікатом, та викрав його MacBook Air 13, а також кількасот гривень.

Цей випадок трапився ще у суботу, 9 червня, а пізніше сам Захар Колісніченко повідомив про це на своїй Facebook-сорінці.

«Отже, друзі, 9 червня, близько 14:40 в готелі «Наталія-18» у мене поцупили MacBook Air 13. Злодій серед білого дня без злому (ймовірно використавши ключ, або ж його дублікат) проник у 22-й номер готелю та виніс мій комп'ютер і кілька сотень гривень. По собі він навіть закрив двері на замок, – написав Захар Колісніченко. – Ми помітили крадіжку близько 23:00, як тільки повернулись у номер. Одразу ж повідомили адміністратора готелю та викликали поліцію. Злодій потрапив на відео камер спостереження о 14:01 і безперешкодно покинув приміщення о 14:37».

MacBook Air 13, який викрали у журналіста Захара Колісніченка з номеру у готелі «Наталія-18»

Водночас він поскаржився на адміністрацію готелю.

«Готель «Наталія-18» зайняв позицію «ми ні до чого, це не наша проблема, ми не несемо відповідальності за речі, залишені у номері». Більше того, звинувачують мене (!!!) у тому, що це я затіяв усю цю крадіжку «на замовлення їхніх конкурентів». Абсурд, ганьба і дно, загалом», – додав журналіст.

У готелі «Наталія-18» заперечили цю інформацію. «Ну у тому, що потерпілий – виконував якесь замовлення, його звинуватили користувачі Facebook, а не адміністрація готелю. Зі свого боку ми робимо усе від нас залежне, щоб знайти злодія. Також ми вже замінюємо замки на дверях до усіх інших номерів, також ми встановимо відеоспостереження на усіх поверхах готелю, адже до цього вони в нас було ли ше на першому поверсі», – сказала ZAXID.NET адміністраторка готелю, яка не захотіла назватись.

Захар Колісніченко дав відео з камер відеоспостереження, де видно злодія та те, як він потрапив до готелю. Однак немає відео, де було б видно, як він потрапив у сам номер, оскільки в цьому готелі камери є лише на першому поверсі.

На відео видно, що злодій невисокого зросту (до 170 см), чорнявий, із залисиною. Був одягнений у білу футболку та темні джинси, на руці мав годинник.

Журналіст звернувся до поліції із заявою про крадіжку. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила і речниця ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

«До нас звернувся мешканець Черкас 1991 року народження із заявою про те, що з його номера у готелі викрали 300 грн та ноутбук MacBook. За цим фактом порушили провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка», – сказала Світлана Добровольська.

Готель «Наталія-18» належить екс-дружині заступника начальника головного управління «К» СБУ генерал-лейтенанта поліції Василя Пісного Ользі Костик.