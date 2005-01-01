Поліція затримала львів'янина, що вкрав ноутбук та €1,6 тис. з припаркованого авто

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:223600

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Поліція затримала львів'янина, що вкрав ноутбук та €1,6 тис. з припаркованого авто
фото поліції

У четвер, 7 червня, приблизно о 04:00 поліція затримала 43-річного львів'янина, що вкрав ноутбук та гроші з автомобіля. Як інформує прес-служба патрульної поліції Львівщини, злодія затримали на пр. Чорновола у Львові.

Під час патрулювання поліцейські побачили чоловіка, поведінка якого видалась їм підозрілою. Побачивши поліцію, він почав йти у іншому напрямку. Йому зупинили та попросили показати, що він несе у сумці. Там лежав ліхтарик, ноутбук та гроші.

43-річного чоловіка затримали поліцейські

«В сумці також лежали квитанції, завдяки яким вдалося встановити особу водія та зв‘язатися з ним. Виявилося, що відбулася крадіжка з автомобіля Skoda Octavia неподалік від місця зупинки невідомого. Потерпілий від крадіжки повідомив, що у нього розбите заднє скло в автомобілі і зник ноутбук та гроші в сумі 1600 євро», – йдеться у повідомленні поліції, де вказано, що справу передали слідчим.

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